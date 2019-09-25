Haberler » Güncel » Haber

Vali Salih Ayhan esnafı ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, esnafa ziyarette bulundu.

25.09.2019 13:04Vali Salih Ayhan esnafı ziyaret etti
Sivas Valisi Salih Ayhan, esnafa ziyarette bulundu.
Dikilitaş'ta bulunan esnafı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, iş yeri sahiplerinden ticari faaliyetleri ve şehir ekonomisi hakkında bilgi aldı.

Esnafa kapılarının her daim açık olduğunu ifade eden Ayhan, "Esnaf, bir şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır. Bu iş yerlerimiz ekonomiyi canlandıran temel yapı taşıdır. Biz idareciler, esnafın derdini derdimiz biliyoruz, her fırsatta onların yanında olduğumuzun altını çiziyoruz. Zaman zaman da ziyaretler gerçekleştiriyor, bazen de makamımızda onları ağırlıyoruz." dedi.

Salih Ayhan, Dikilitaş, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:41 Diyarbakır annelerine destek sürüyor
14:41 Uluslararası yarışmalara katılacak zeytinyağına erken hasat
14:40 Diyarbakır annelerine kadın desteği
14:40 Thomas Cook'un iflası sonrası 16 bin 500 İngiliz ülkesine dönüyor
14:40 Nijerya'da bir yardım gönüllüsü öldürüldü
14:40 Olimpos sahilinde seyyar satıcı denetimi
14:40 İklim aktivisti Greta Thunberg'e, Alternatif Nobel Ödülü