Vali Sarıfakıoğulları, Dr. Çelik'i ağırladı

Giresun
Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Suriye
'nin Azez
kentinde yaralanan Dr. Oğuz Alp Çelik'i makamında kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Azez kentinde görevli bulunan Çelik'in, Cibrin üssüne terör örgütleri tarafından 30 Nisan 2019'da yapılan havan saldırısında yaralandığı belirtildi.
Havan saldırısı sonucu yaralanan dört askerin ilk müdahalesini yaparak Gaziantep
'teki hastaneye kadar nakillerine yardımcı olan Çelik'in tedavisinin Ankara Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Vali Sarıfakıoğulları'nın, makamında Çelik ile bir süre sohbet ettiği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Sarıfakıoğulları, Çelik'in kendi acısını unutarak aynı saldırıda yaralanan askerlere fedakarca tıbbi müdahalede bulunarak onların sevk ve nakillerine yardımcı olmasının bir kahramanlık örneği olduğunu ifade etti.
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Kaynak: AA