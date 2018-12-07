Vali Sarıfakıoğulları'ndan Doğankent ve Eynesil'e Ziyaret

Giresun
Valisi Harun Sarıfakıoğulları
, Doğankent
ve Eynesil
ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Doğankent Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Sarıfakıoğulları, Kaymakam Muhammet Emre Canpolat
'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sarıfakıoğulları, kaymakamlık binası önünde duran bir dolmuş şoförüyle de sohbet etti.
Eynesil ilçesini de ziyaret eden Sarıfakıoğulları, Kaymakam Mustafa Temiz
'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma
Komutanı Albay Murat Yakın
, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ve Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin
de hazır bulundu.
Harun Sarıfakıoğulları,Giresun,Eynesil,Doğankent
07 Aralık 2018 Cuma 17:09