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Vali Şehmus Günaydın'ın 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus günaydın, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Halkımızın da kendisine duyduğu güvenin bilinci içerisinde tüm gayretleri, vatan ve millet sevgisiyle, ilimizin güven ve huzur şehri olmasında, mesai mefhumu tanımadan görev alan Emniyet...

09.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:16
Vali Şehmus Günaydın'ın 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Kayseri Valisi Şehmus günaydın, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Halkımızın da kendisine duyduğu güvenin bilinci içerisinde tüm gayretleri, vatan ve millet sevgisiyle, ilimizin güven ve huzur şehri olmasında, mesai mefhumu tanımadan görev alan Emniyet teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Mesajında, ülkemizin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının, milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, suç işlenmesini önleme hususlarında çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden, 175 yıldır başarılı bir şekilde çalışmalarını devam ettirdiğini belirten Vali Günaydın; "Kurulduğu tarihten bugüne kadar suç ve suçun önlenmesi ve aydınlatılması görevlerinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması için de üstün bir görev anlayışı ile çalışan polis teşkilatımız, gelişen teknolojiyi de yakından takip ederek kendilerini sürekli olarak geliştirmekte, bilgi ve beceri ile donanmış olarak görevlerini ifa etmektedirler. Binlerce yıldır bu topraklar üzerinde; barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan vatandaşlarımızın, güvenliğinin sağlanmasında bu güne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman polisimizin, bugün olduğu gibi, bundan sonra da üstlendiği bu zorlu görevi başarıyla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet Teşkilatımız, güvenlik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile eğitimden spora, kültür ve sanata dair birçok alanda, özellikle genç nesillerimizde farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Halkımızın da kendisine duyduğu güvenin bilinci içerisinde tüm gayretleri, vatan ve millet sevgisiyle, ilimizin güven ve huzur şehri olmasında, mesai mefhumu tanımadan görev alan Emniyet teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimizi ve bütün şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Görevleri başındaki emniyet mensubu tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Huzur, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Şehmus Günaydın'ın 10 Nisan Polis Haftası Mesajı - Haberler

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