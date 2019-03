Vali Şehmus Günaydın, "Kadınlarımızın Devletimizi İleriye Taşıyacak Her Konuda Katkıları Çok...

Kaynak: İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Günaydın, "Aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan kadınlarımız daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakarlığını esirgememiş, siyasi, sosyal hayatın geliştirilmesinde ve ekonomik alanda önemli rol üstlenmiştir Dinimiz kadın haklarına çok önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde "Cennet annelerin ayakları altındadır" buyurarak bundan tam 1500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Ülkemiz dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. 20. yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur.Bizler tarih boyunca yaşadığımız her güçlükte kadınlarımızın kahramanlıklarını görmüş ve onların ortaya koydukları büyük başarılarla yetişmiş bir nesiliz. Günümüzde de kadınlarımızın, devletimizi ve milletimizi ileriye taşıyacak her konuda katkıları çok önemlidir.Yaşamımızın her alanında varlıklarıyla bizlere güç katan, ihtiyacımız olduğunda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı, fedakar ve cefakar annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ