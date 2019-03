Vali Şehmus Günaydın ve Aysel Günaydın Kadınlar Gününde Şehit Aileleri ve Gazi Aileleriyle Bir...

Kaynak: İHA

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehit eş ve anneleri, gazi eş ve anneleriyle yemekte bir araya geldi. Kayseri Polisevinde düzenlenen yemeğe Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit eş ve anneleri ile gazi eş ve anneleri katıldı.Yemekte bir konuşma yapan Vali Günaydın, "Milletimiz her zaman bir çok saldırı ve ihanetle karşı karşıya kalmıştır. Bu cennet vatanı bize yurt kılan, aziz şehitlerimiz, gazilerimiz bu cennet vatanı bizlere emanet bırakmıştır. Biz biliyoruz ki bu cennet vatanın üzerinde geçmişte olduğu gibi, bu gün de hesabı olanlar var, ihanet edenler var. Ama ülkemize ve milletimize yapılan, her türlü saldırı, şehitlerimizin çok büyük fedakarlığıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla bertaraf edilmiştir ve cennet vatanımız onların sayesinde bu gün de dimdik ayaktadır" Diye konuştu.Aziz şehitlerin yakınlarını, gazilerim yakınlarını fırsat buldukça, imkan buldukça yalnız bırakmamaya çalıştıklarını ifade eden Vali Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz çok iyi biliyoruz ki sizin, milletimiz için devletimiz için yaptıklarının hiçbir karşılığı yoktur. Ama bir nebze olsun, sizlerin yanında olmak, sizlere dokunmak, sizlerle sohbet etmek imkanı verirseniz bizlere biz sizlere müteşekkir oluruz. Sizlerin sıkıntısını paylaşmak istiyoruz, sizlerin sevincini paylaşmak istiyoruz ve sizlerin yanında olmak istiyoruz. Çünkü sizler bizim başımızın tacısınız, biz her zaman için sizlerin emrindeyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, annelerimizin, kadınlarımızın, hanımefendilerin gününü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız diyorum, katılımınız için teşekkür ediyorum"Konuşmanın ardından Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın konuklarla bir süre sohbet etti. Buluşmanın sonunda konuklarını uğurlayan Vali Şehmus Günaydın ve eşi, kadınlara gül ve karanfil takdim etti. - KAYSERİ