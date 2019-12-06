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Vali Şentürk, 106 yaşındaki Süleyman dedeyi ziyaret etti

Vali Bilal Şentürk, 106 yaşındaki Süleyman Köroğlu'nu evinde ziyaret etti.

06.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:14Vali Şentürk, 106 yaşındaki Süleyman dedeyi ziyaret etti
Vali Bilal Şentürk, 106 yaşındaki Süleyman Köroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ile birlikte Fıranlar köyünde yaşayan 106 yaşındaki Süleyman Köroğlu'nu ziyaret etti.
Asırlık Süleyman dedeye sağlık dileklerini ileten Şentürk, Süleyman dedenin yaşlılığından ve ayaklarındaki rahatsızlığından dolayı ayağa kalkamadığını ancak hafızasının hala yerinde olduğunu gözlemlediğini söyledi.
Süleyman dedenin insanlarla sohbet ettiğini, gözlüksüz olarak gazete ve Kuran-ı kerim okuduğunu yakınlarından öğrendiğini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:
"Allah dedemize sağlıklı ömürler versin. Yaşlılığa bağlı ayaklarındaki rahatsızlıktan başka bir rahatsızlığı bulunmuyor. Tarihe tanıklık etmiş Süleyman dedemizi ziyaret ettik. İleri yaşlarına rağmen büyükleri ile ilgilenip her türlü bakımını yakinen temin eden aile üyelerini tebrik ediyorum. Hepimiz ne zaman ne olacağımızı bilemeyiz. Aile büyüklerini ziyaret etmek, onların gönüllerini almak bizlere ve yakınlarına huzur verir. Bilecik'te 100 yaşının üstünde yaşayan vatandaşlarımız var. Onların dualarını almak bizim vazifemiz, onların emeği var."

Güncel

Kaynak: AA

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