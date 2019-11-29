Haberler » Yaşam » Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu - Haber

Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir dizi incelemede bulunarak anaokulu çocuklarıyla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:41Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu
Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in ilçesinde bir dizi incelemede bulunarak anaokulu çocuklarıyla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Kaymakam Hasan Yaman ile birlikte eski kaymakamlık lojmanında ve tarihi kumbette incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan, çarşı esnafıyla da sohbet eden Vali Şentürk, Halime Hatun Anaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, eğitimlerine katıldı ve yakından ilgilendi.

"Çocuklarımıza yön vermek durumundayız"

Burada bir açıklamada bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuklara yön verilmek durumunda olduğunu ifade ederek, "Eğitimde daha iyisinin iyisini yakalamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yeni hedefler ortaya koyduk. Belirlediğimiz öğrencilerin dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi, değerler eğitimi, sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, akademik başarının arttırılması ve bağımlılıkla mücadele gibi hedeflere ulaştığımızda eğitimi daha iyi noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Çocuklarımıza yön vermek durumundayız, sadece akademik başarıya bakmamak gerekir. Hiçbir öğretmenden vazgeçemediğimiz gibi hiçbir öğrenciden de insandan da vazgeçemeyiz. Ana hedefimiz donanımlı ve nitelikli insan yetiştirmek. Öncelikli hedeflerimiz ve ideallerimiz olacak. Kenetlenerek, eğitimde başarıyı yakalayacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:52 Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi
13:24 55 yıldır demire aşkla şekil veriyor
12:36 Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu
12:02 Görme yetisini yitirdi, hayata sazıyla tutundu
11:48 Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
11:32 Osmaneli'ndeki çevre faaliyetleri ele alındı
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 13:55:16