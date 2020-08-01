Vali Şentürk, huzurevi sakinlerinin bayramını video konferansla kutladı

Vali Bilal Şentürk, huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramını, video konferansla kutladı.

Vali Şentürk, Kovid-19 salgını nedeniyle bayramda ziyaret edemediği Bilecik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz bir. Pandemi nedeniyle bayramı buruk geçiyoruz. Daha önceki bayramlarda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi yapamadık ama gönlümüz sizlerle. Sağlığınıza dikkat edin ve özen gösterin. İnşallah koronavirüsten kurtulduktan sonra bir araya geliriz. Sizlerin hayır duaları oldukça bizim enerjimiz artıyor. Allah razı olsun. Sizlere Allah sağlık ve sıhhat versin. Sizlerin ellerinden öpüyorum. Nice güzel bayramları hep beraber yaşarız inşallah."