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Vali Şentürk, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

05.08.2019 11:26 Vali Şentürk, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Hatice Dost ile birlikte ziyaretinde kurum müdürü Seyhan Şimşek'den huzurevinde kalan yaşlılar hakkında bilgi alarak, personelle bir araya geldi.

Huzurevinin kalan yaşlılarla ve çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu belirten Vali Şentürk, Yaşlılarımız, bizim misafirlerimiz. Bize emanet edilmiş olan yaşlı insanlarımız hayatın bütün evrelerini yaşamışlar. İnsanların bakımını yapmak kolay değil. Bu işi yaparken kendi vicdanımızla baş başayız. Biz bir işi sevmeden yapamayız. Dolayısıyla bu işi sevmeliyiz. Bu iş özel bir iş. Yaşlılarımızın bazıları kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar ve dile getiremiyor. Biz anlayacağız. Bizim vicdanımız, bizim insanlığımız. Onların birebir takip edilmesi ve gerçekten neye ihtiyacı olduğunu hissederek o ihtiyacı da karşılayacak noktasında sorumlu olanlarda bizleriz. Birimizin gözünden kaçarsa öbürü fark edecek. Paslaşarak üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Rahmi Köse, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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