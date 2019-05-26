Vali Şentürk, kaymakam ve il idare şube başkanlarıyla iftarda buluştu

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk
; vali yardımcıları, kaymakamlar ve il idare şube başkanlarıyla iftarda buluştu.
Bilecik İl Özel İdaresi'nde yapılan iftarın ardından Vali Şentürk
başkanlığında kente yapılacak çalışmaların ve projelerin yanında kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri görüşüldü. Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Bilecik genelinde 8 bin kamu personelinin bulunduğunu anımsatarak, 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' atasözünün hayata geçirilmesi noktasında birlikte iş yapmanın getireceği bereketle daha kaliteli ve nitelikli kamu hizmetinin verilebileceğini kaydetti. Ortak anlayışla ve yapılan hiçbir işin angarya olmadığı düşüncesiyle çalışmaların yürütülmesini isteyen Vali Şentürk, "Yaptığımız işler ağır değil, ağır olsa onu paylaşırız. Anlayışımız bu olduğu müddetçe butik şehirde yapamayacağımız hiçbir kamu hizmeti olmayacaktır. Bunları kaliteli standartlarda sağlayacağız. Vatandaşımızın kamu hizmetinden memnuniyetini gösterme noktasında temel prensibimiz empati olsun. Bir taraftan kamu hizmeti veren, bir taraftan da kamu hizmeti alan insanlarız. Eksikliklerimizi tamamlayarak daha kaliteli hizmet verelim. Kamu hizmetleri bakımından birbirimizin aynası olalım. Kamu hizmeti ailesi olarak, huzurlu, birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yapılanların daha iyisini yapmak sorumluluğunda bulunan pozisyonlardayız. Yaptığımız hizmetleri birbirimizle paylaşalım. Bu işlerin sorumluları bizleriz. Farkımızı ortaya koymalıyız. Halkımızda bir farkındalık oluşturacağız. Farklı etkinliklerle daha mükemmeli yakalamaya çalışacağız. Kamu hizmetleri noktasında birlikte çalışarak sonucunda biz Bilecik için elimizden geleni yaptık demeliyiz" ifadelerine yer verildi.
İftar sonrası, İl Sağlık Müdürlüğü
ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan çalışmalar ve kurumsal kapasiteleri hakkında sunum yapıldı. - BİLECİK
Necati Şentürk
, Bilecik
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Kaynak: İHA