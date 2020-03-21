Vali Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezdi
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
21.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:38
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin , Korona virüs operasyon merkezini gezen Vali Şentürk'e Bilecik'teki pandemi planı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilecik'te her türlü önlemin alındığı belirten İl Müdürü Keskin, Bilecik'te herhangi bir pozitif kanıya rastlanmadığı söyledi. - BİLECİK
Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin , Korona virüs operasyon merkezini gezen Vali Şentürk'e Bilecik'teki pandemi planı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilecik'te her türlü önlemin alındığı belirten İl Müdürü Keskin, Bilecik'te herhangi bir pozitif kanıya rastlanmadığı söyledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Necati Şentürk, Bilecik, Keskin, Güncel