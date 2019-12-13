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Vali Şentürk, köylerdeki çalışmaları inceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçesine bağlı köylerde yapılan çalışmaları inceledi.

13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20Vali Şentürk, köylerdeki çalışmaları inceledi
Valisi Bilal Şentürk, ve ilçesine bağlı köylerde yapılan çalışmaları inceledi.

İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin projesi kapsamında Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyündeki yol güzergahında yürütülen genişletme ile Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz, Katran ve Selim köylerinde devam eden çalışmaları inceleyen Şentürk, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Şentürk, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret ettiklerini belirterek, "Köylerde günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte çalışmalar devam ediyor." dedi.
Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant da incelemelerde hazır bulundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Gölpazarı, Yenipazar, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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