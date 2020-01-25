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Vali Şentürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Küçük Sanayi Sitesi ziyaretinde, her zaman esnafın ve zanaatkarın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

25.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:36Vali Şentürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla buluştu
Valisi Bilal Şentürk, Küçük Sanayi Sitesi ziyaretinde, her zaman esnafın ve zanaatkarın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Şentürk, "Sanayi sitemizdeki esnafımızla hasbıhal etme ve sorunlarını dinleme imkanı bulduk. Alın teriyle çalışan esnafımıza bereketli bol kazançlar dileğinde bulunduk. Gösterdikleri dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Çıraklıktan ve kalfalıktan sonra kendi işyerini açan ustalarımız kolaylıklar diliyorum. Kendi alanlarındaki işi genişleterek, yeni ustalar yetiştiriyorlar. Bugünün çırakları geleceğin ustaları olacak. Esnaflık Ahilik kültürünün bir geleneği bu ruhun yaşatılmasını diliyorum" dedi.

Sanayi esnafı da ziyaretlerinden dolayı Vali Şentürk'e teşekkür etti. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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25.01.2020 13:24:22