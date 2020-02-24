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Vali Şentürk ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

24.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:11Vali Şentürk ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi
Valisi Bilal Şentürk, Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin ve İl Milli Eğitim Müdür V. Halis Çelik, Bilecik merkezde eğitim veren Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret etti. Okul ziyaretçi defterinin imzalayan Vali Şentürk, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle eğitim-öğretim ve gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Vali Şentürk, öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşme gerçekleştirdi. - BİLECİK

Meclis Başkanı, Necati Şentürk, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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