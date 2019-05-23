Vali Şentürk, sağlık yatırımlarını inceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, devam eden projelerden Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.
Vali Şentürk, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin, Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Üçkardeş ve ilgililerle birlikte Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında yatırım programına alınan ve İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Hürriyet Mahallesinde 4-5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Daha sonra 69 bin metre kare alan üzerinde yapımı devam eden 250 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunan Vali Şentürk, "Yetkililerden aldığım bilgiye göre, inşaatın fiziki ve nakdi gerçekleşmesi yüzde 80'ni tamamlanmış. Dış cephe kaplaması ile iç mekan işçiliğinde çalışmalar devam etmekte. Bilecik'in hastane ihtiyacı kısa sürede tamamlanmış olacak. Tamamlandığında hem şehrimize hem de komşu illere modern bir şekilde sağlık hizmeti verecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA