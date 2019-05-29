Vali Şentürk'ten Bayırköy'e ziyaret

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, bir takım incelemeler yapmak üzere Bayırköy
Beldesi'ni ziyaret etti.
Vali Bilal Şentürk ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman
'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy'ü ziyaret eden Bilecik Valimiz Bilal Şentürk beldemizde bulunan tesislerimizden Halı Saha Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Şehit Ömer Halisdemir
Stadı, yapımı devam eden Bayırköy Gölet projesini ve Sağlıklı Yaşam Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Valimize nazik ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Mustafa Yaman
, Bilecik
, Bayırköy
, Yaşam
Kaynak: İHA