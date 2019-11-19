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Vali Şentürk'ten, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik ekiplerine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerini ziyaret etti.

19.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:22Vali Şentürk'ten, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik ekiplerine ziyaret
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerini ziyaret etti.
Şentürk ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik-İstanbul kara yolundaki şube müdürlükleri personeliyle bir araya geldi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Şentürk, polis memurlarından görevlerini yaparken tedbiri hiçbir şekilde elden bırakmamalarını isteyerek, şunları kaydetti:
"Tedbirimizi her zaman alacağız. Üzücü bir olay yaşadık. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her açıdan güvenliğinizi öncelikle alın. Bunun yanında ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için çalışacağız. Görevimizi yaparken adaletten şaşmayacağız, vatandaşa güven vereceğiz. Huzurlu ve verimli çalışma ortamı oluşturacağız. Kendinizin ve vatandaşın güvenliğini önemseyin."
Şentürk daha sonra açık atış poligonunda incelemede bulundu.

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Kaynak: AA

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