Vali Şentürk'ten Doğa Turizmi İncelemesi

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Vali Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletlerde incelemede bulundu.Vali Şentürk, İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve diğer ilgililerle, 2006 yılında baraj kurulması dolayısıyla TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim yeri olan Günyurdu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayı Boyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri olarak seçilen ancak 2005 yılında başlatılan baraj çalışmaları kapsamında su seviyesinde olması nedeniyle istimlak edilerek boşaltılan Günyurdu köyünde de incelemede bulunan Şentürk, eski yerleşim yeri olan köyün turizme kazandırılması yönünde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.Şentürk, Küçükelmalı köyündeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ve göletinde yeni yatırımların yapıldığı alanda da incelemede bulunarak, muhtar Halil Ak ve ilgililerden bilgi aldı.Ziyaretçilerden ilgi gören Bozcaarmut Göleti'nde İlçe Kaymakamı Kurt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nalbant ile incelemede bulunan Vali Şentürk, köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti.