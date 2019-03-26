Vali Şentürk'ten Girişimci Kadınlara Ziyaret

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı
ilçesinde Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınlarıyla bir araya geldi.
Şentürk, İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş
ile Kurşunlu
köyünde girişimci kadınlar tarafından kurulan kooperatife ziyarette bulunarak, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kadınların bir araya gelerek kooperatif kurduklarını ve Göl Flanoz markasıyla ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını belirten Şentürk, "Yöresel ürünlerini üreterek ekonomiye katkı sağlamanın yanında kadının neler başarabileceğini de göstermiş oldular. Kurdukları serada da doğal ürünler yetiştiriyorlar. Verdikleri emeklerinden ve mücadelelerinden dolayı girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.
Kooperatif Başkanı Rahime Yıldırım
da çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kooperatifin başarılı olması için kadınlar olarak dört elle bu işe sarıldıklarını ifade etti.
Gölpazarı, Bilecik, Güncel
Kaynak: AA