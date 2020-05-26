Vali Şentürk'ten görevli personelin bayramını kutladı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevlerinin başında bulunan personelin bayramını kutladı.

26.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:13
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevlerinin başında bulunan personelin bayramını kutladı.
Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında ve Akasyaaltı mevkisindeki polis noktalarındaki polis ekiplerini ziyaret etti.
Bilecik Gençlik Merkezinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin de bayramını kutlayan Şentürk, İçişleri Bakanlığı koordinesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını belirtti.
Kısıtlama kapsamında kentte 425 güvenlik personelinin görev yaptığını ifade eden Şentürk, şunları aktardı:
"Koronavirüs salgınından dolayı Ramazan Bayramında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak bu yıl telefonlarla veya görüntülü olarak sevdiklerimize bağlandık. Pandeminin yayılmaması için ülke olarak mücadele veriyoruz. Tedbirlere uyarsak inşallah Kurban Bayramını daha farklı şekilde kutlarız ama bu bizim elimizde. Bu süreçte Bilecikli hemşehrilerimize, evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum ve bir kez daha Ramazan bayramlarını kutluyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." Vali Şentürk’ten görevli personelin bayramını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Necati Şentürk, Koronavirüs, Bilecik, OSB, Güncel, Haber

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