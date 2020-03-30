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Vali Şentürk'ten ilçe "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek...

30.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:28
Vali Şentürk'ten ilçe
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını inceledi.
Şentürk, Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat ve Belediye Başkanı Hayri Suer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşları telefonla arayarak aksaklık olup olmadığını soran Şentürk, görüştüğü yaşlılara da evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Şentürk, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki halkımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile kurallara uyalım ve evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi.
Yenipazar Kaymakamlığında oluşturulan merkezi de ziyaret eden Vali Şentürk, Kaymakam Yavuz Kartal ve Belediye Başkanı İlhan Özden ile ilgililerden bilgi aldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bilal Şentürk, Yenipazar, Gölpazarı, Bilecik, Güncel
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