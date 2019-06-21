21.06.2019 11:47
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Vali Şentürk'ten ilçe ziyareti

Vali Şentürk

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk , Bozüyük ilçesinde çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman ile birlikte bin 500 kişi seyirci kapasiteli spor salonunda incelemenin ardından Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı İsmail Topal , yönetim kurulu üyeleri, gazi ve şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Vali Şentürk, şehitlik ve gazilik kavramanın iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Vatan topraklarının bunu ziyadesiyle tecrübe ettiğini belirten Vali Şentürk, "Bu toprakların vatan edinilmesinde de, vatan olarak korunmasında da şehitler verdik. Ülkenin neresine gidersek gidelim şehitlik görebiliyoruz. Bunu yeni kuşaklara da aktarmalıyız. Türk milleti olarak, bulunduğunuz pozisyondan dolayı kıymetlisiniz. Bir şehidin babası, annesi ve eşi olmak veya gazi olabilmek herkese nasip olmaz. Bir nimet değil elbette. Yüreklere acı bırakan tarafları da var. Ama manevi anlamda da inancımız gereği taşıdığı çok önemli anlamları da var. Bu anlamları idrak edenler olursa, bu vatanı koruma noktasında bir gayret ortaya koyarız. Vatan için kendini feda edebilecek bireyleri varsa, bu vatan vatandır. Yok değilse herhangi toprak parçasından bir farkı yoktur. O bilincinde yeni kuşaklara yansıtılması gerekir. Toplum olarak değerlerimizi çocuklarımıza yansıtmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Yaman, İl Sağlık Müdürü Keskin ve Bozüyük 4 Eylül Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Özlem Türk ile birlikte tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Şentürk, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik , Bozüyük , Necati Şentürk , Yaşam

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