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Vali Şentürk'ten köy ziyaretleri

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemede bulundu.

13.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:27Vali Şentürk'ten köy ziyaretleri
Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Şentürk, İlçe Kaymakamlığına atanan Berker Çırak'ı ziyaretinde, yeni görevinde başarılar dileyerek, devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kaymakam Çırak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve ilgililerle birlikte Esemen ile Günyurdu ve Karadede grup yollarında yapımı tamamlanan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Vali Şentürk, Arpadere köyünde devam eden arıtma sondaj çalışmasını inceledi.

DSİ tarafından yapımı devam Dereköy barajı ile tamamlanan ve devam eden projeler hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Şentürk, "Yaz sezonuna göre programladığımız çalışmaları, sezonun bitimiyle tamamlamış olacağız. Sezon içerisinde asfaltlama, stabilize bakım onarım, içme suyu tesisleri olmak üzere köylerimizi yaşanabilir hale getirmek için birçok çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tarımsal faaliyetler konusunda da çiftçilere her türlü destek veriliyor. Köylerimizin alt yapılarının hızlı bir şekilde tamamlanması için ihtiyaçların önceliğine ve aciliyetine göre kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanacağız" dedi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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