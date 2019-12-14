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Vali Şentürk'ten köylerde inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçesine bağlı köylerde ve köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

14.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:22Vali Şentürk'ten köylerde inceleme
Valisi Bilal Şentürk, ve ilçesine bağlı köylerde ve köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından projeleri kapsamında Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyündeki yol güzergahında yürütülen genişletme ile Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz, Katran ve Selim köylerinde devam eden çalışmaları inceleyen Vali Şentürk, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, il genel meclisi üyeleri ve il özel idaresi yetkilileri ile ilgili köy muhtarlarının hazır bulunduğu incelemelerde Vali Şentürk, "Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için gayret sarf ediyoruz. Köylerin günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte çalışmalar devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Yenipazar, Gölpazarı, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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