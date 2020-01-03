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Vali Şentürk'ten kütüphane ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

03.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:24 Vali Şentürk'ten kütüphane ziyareti
Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Vali Şentürk, ziyarette kütüphanede üniversite sınavlarına hazırlanan, ders çalışan öğrenciler ve araştırma yapanlarla bir süre sohbet etti. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Vali Şentürk, kütüphanenin durumu ve kütüphanem cepte uygulaması ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Koçabıcak ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Semih Kaya'dan bilgi aldı.

Kütüphaneye üye olan Vali Şentürk, "Kütüphanemizde üniversite sınavına hazırlananlar, öğretmenlerinin verdiği dersleri yapanlar, kitap okuyanlar da var. Öğrenciler ve vatandaşlarımız tarafından kütüphanemiz dolu dolu kullanılıyor. Buraları verimli şekilde kullanmalıyız. Kütüphanemiz eserler bakımından da zengin. Özellikle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalıyız. Kütüphanemizi daha çok öğrenci ve halkın kullanması için çeşitli projeler uygulayacağız" dedi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Semih Kaya, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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