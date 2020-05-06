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Vali Şentürk'ten maske üreten kursiyerlere ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında cerrahi maske üreten kursiyerleri ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten maske üreten kursiyerlere ziyaret
06.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:32
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında cerrahi maske üreten kursiyerleri ziyaret etti.
Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ile merkezde "Eğitimden Üretime Projesi" kapsamında başlatılan seferberliğe destek veren kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.
Kadınlara emekleri için teşekkür eden Şentürk, "Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane üretiyordu, bugün de burada bir illetten kurtuluşa destek vermek amacıyla katkıda bulunuyorlar. Zor zamanlarda birlik ve beraberliği göstermenin bir şekli de budur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Çelik, Bilecik, Güncel, Haber

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