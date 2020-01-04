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Vali Şentürk'ten minik Onur'a ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesindeki Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı evinde ziyaret etti.

04.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:38 Vali Şentürk'ten minik Onur'a ziyaret
Valisi Bilal Şentürk, ilçesindeki Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı evinde ziyaret etti.

Vali Şentürk Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Yaman ve Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Özlem Türk ile birlikte Tekke Mahallede yaşayan Onur Arıkız'ı ziyaret eden Vali Şentürk, çeşitli hediyeler verdi.

Fanatik bir Beşiktaşlı olan Onur Arıkız'ın ailesiyle ve kendisiyle sohbet eden ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Şentürk, "Onur'u hayat dolu olarak gördüm. Devletimiz sağ olsun, bir zamanlar hiç olmayan hizmetleri şuan da veriyor. Devletimizin bütün imkanları var. Evlerde de gerekli sağlık hizmetleri veriliyor. Bunun yanında evde eğitimini devam ettiriyor. Okumayı çabuk kavradığını ve güzel resimler çizdiğini öğrendim. Eğitimine devam etmesi bizleri mutlu etti" ifadelerine yer verdi.

Küçük Onur ise ziyaretten mutlu olurken, kendisine hediye edilen kumandalı arabayla bol, bol oynadı. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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