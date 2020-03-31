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Vali Şentürk'ten Saadet nineye özel telefon

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi"ne ziyaretinde, ilaçlarının alınmasını isteyen 67 yaşındaki Saadet Ballı'yı bizzat arayarak talebinin alındığını ve hemen yerine getirileceğini söyledi.

31.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:21
Vali Şentürk'ten Saadet nineye özel telefon
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi"ne ziyaretinde, ilaçlarının alınmasını isteyen 67 yaşındaki Saadet Ballı'yı bizzat arayarak talebinin alındığını ve hemen yerine getirileceğini söyledi.

Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçesinde Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerini ziyaret etti. Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Muhammet Emre Canpolat ve Belediye Başkanı Hayri Suer'den merkezin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şentürk, ilaçlarının alınmasını isteyen Şahinler köyünde eşiyle birlikte yaşayan 67 yaşındaki Saadet Ballı'yı arayarak, talebinin alındığını, kısa sürede yerine getirileceği bilgisini verdi.

"Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız"

Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilmesinin ardından "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın oluşturulduğunu anımsatan Vali Şentürk, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki halkımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile kurallara uyalım ve evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi.

Yenipazar Kaymakamlığında da oluşturulan merkezi ziyaret eden Vali Şentürk, Kaymakam Yavuz Kartal bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Yenipazar, Bilecik, Güncel
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