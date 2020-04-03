Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaret etti.

03.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:19
Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda inceleme
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaret etti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Korona virüs Covid-19 vakaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak amacıyla mücbir sebebi olan vatandaşlarımızın yolculuk yapabilmesi için Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışmalarına başlayan Seyahat İzin Kurulu, ilçelerde de oluşturulmuş olup, vatandaşların genelgede belirtilen zaruri şartları taşımaları halinde şehirler arası yolculuk yapmaları için Seyahat İzin Belgesi düzenliyor. Vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesini "Alo 199" çağrı telefonundan, e-Devlet kapısından veya Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulundan alabilecek.

"Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmayın"

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ile birlikte yaptığı incelemede, "Bir yakının cenazesi, sağlık sorunları sebebiyle sevk veya ilimizde kalacak yeri olmaması gibi mücbir sebeplerden dolayı şehir dışına çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızı belgelendirmek ve izinlerini vermek için Seyahat İzin Kurulu oluşturduk. Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmayın. Şehirlerin ve ilçelerin girişleri kontrol altında. Her gelen vatandaşımız sağlık taraması yapılarak, geldiği şehirde 14 gün boyunca evinden çıkmaması noktasında uyarılarda bulunuluyor. Amacımız birey ve toplum sağlığını korumaktır." ifadelerini kullandı.

Mazereti sebebiyle yolculuk yapması gereken kişilerin de otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun yerleşmesinin önemli olduğunun altını çizen Vali Şentürk, hijyen kurallarına dikkat edilmesinin hem kişiyi, hem de çevresindeki kişileri korumak adına önemli olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Necati Şentürk, Koronavirüs, Bilecik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda inceleme - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı Haberler
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı
İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?

Son Dakika Güncel Haberleri

19:06: Antalya'da villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza kesildi - Haber 19:05: Elazığ'da karantina altına alınan apartman 2'ye yükseldi - Haber 19:05: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devlette bir zaaf söz konusu değildir" - Haber 19:05: Bodrum'a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin tatilci akın etti - Haber 19:04: Sözleşmeli öğretmenlik için atama takvimi yayımlandı - Haber 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber