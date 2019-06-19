Vali Şentürk'ten su baskını meydana gelen evlerde inceleme

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, üç gündür süren yağışlar nedeniyle kent merkezinde su baskınlarından etkilenen evlerde incelemede bulundu.
Şentürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD
) Hayri Demirel
ile Bahçelievler
ve Hürriyet
Mahallelerinde yaptığı incelemeleri sırasında mağdur vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Şentürk, "Meteorolojiden aldığım bilgiye göre Bilecik'te üç günde metrekareye 96 kilogram yağış düşmüş. Bu bir afet. Bazı iş yerlerini ve evlerin zemin katlarını su basmış durumda. Ekipler tarafından zarar tespiti yapılıyor." dedi.