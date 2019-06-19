19.06.2019 16:57
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Vali Şentürk'ün Pazaryeri ziyareti

Vali Şentürk

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde yeni göreve başlayan ilçe Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi, bazı ziyaretlerde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde yeni göreve başlayan ilçe Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi, bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Şentürk'ü Pazaryeri ilçesi ziyareti kapsamında Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama törenine, ilçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu ve ilçe protokolü karşıladı.

Bilecik Valisi Şentürk, İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile sohbet ettikten sonra Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde incelemeler yaparak fabrikaları gezdi. Kaymakam Güven, sanayi bölgesi hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e bilgiler verdi. Sanayi bölgesi ve fabrikalar ziyareti kapsamında Vali Şentürk'e Kaymakam Güven'e Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe protokolü eşlik etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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