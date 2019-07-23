Vali Şentürk, üniversite öğrencileriyle buluştu

Vali Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu sene ilk defa kamu kurumları bünyesinde uygulanan "Sosyal Çalışma Programı"nda yer alan öğrencilerle buluştu.

Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda, gençlerin geleceğin teminatı ve aynası olduklarını ifade ederek, geleceği bugünden görmek adına projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Programın, yüksek öğrenim gören öğrencilerin çalışma hayatına adapte olması, çalışma kültürünü edinmesi adına önemli olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan yarınımız. Yarınlarımız için bugünlerimiz daha iyi olmalıdır. Bu proje, öncelikle kendinizi ve kamuyu tanımak adına sizlere fırsatlar sunacak. Bilecik'te 803 kişi içinden 158 kişi seçildiniz. Bu durumda sizler farklısınız. Her alıcının seçme kültürü vardır, kimse kapıları açık beklemiyor. Bizim için asıl önemli olan temeli sağlam atmak. 'Ben babamdan ilerdeyim oğlum benden ilerde' sözüyle kişiler kendi çabalarıyla bir yerlere gelirler. Birilerinin yardımıyla bir yerlere gelmek yüzde 5'tir. Biz nitelikli olacağız. Uygulamaya konulan proje sizlere çok şey katacak, ama bu size bağlı. Okuduğunuz üniversitenin nasıl olduğu önemli değil. Kişinin okuduğu üniversiteden kendisine bir şeyler katabilmesi, nitelikli hale gelebilmesi önemli."

İş-Kur İl Müdürü Ayhan Tozan da 30 Eylül'de sona erecek projede 17 kurumda 158 öğrencinin, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi kapsamında hazırlanan projelerde yer alacağını bildirdi.

Kaynak: AA