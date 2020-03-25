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Vali Şentürk: "Vatandaşımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutacak anlayışıyla görev yapacağız"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vatandaşların Korona virüsüne karşı bilinçli olmasının önemli olduğunu söyleyerek, "'El birliği içerisinde uyumlu, anlayışlı, tedbirli, temkinli ve kaynakları verimli kullanmak suretiyle vatandaşımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutacak bir anlayış içerisinde...

25.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:23
Vali Şentürk:
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vatandaşların Korona virüsüne karşı bilinçli olmasının önemli olduğunu söyleyerek, "'El birliği içerisinde uyumlu, anlayışlı, tedbirli, temkinli ve kaynakları verimli kullanmak suretiyle vatandaşımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutacak bir anlayış içerisinde görev yapmak durumundayız" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığındaki toplantıda, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" ile diğer genelgeler ile "Vefa Sosyal Destek" grubunun çalışmaları değerlendirildi. İl Özel İdaresi toplantı salonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, pandemi eylem planının hazır olduğunu belirterek, deprem veya başka bir afet de olsa toplumun genelini ilgilendiren konularda toplum adına hizmet veren kurumların seferber olması gerektiğinin altını çizildi.

"Bilecik olarak bizde ilimizde bu salgının yayılmaması konusunda gerekli tedbirleri aldık"

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemiye yol açan yeni Korona virüs enfeksiyonunun, Türkiye'de de yaşandığını anımsatan Vali Bilal Şentürk, şunları kaydetti:

"El birliği içerisinde uyumlu, anlayışlı, tedbirli, temkinli ve kaynakları verimli kullanmak suretiyle vatandaşımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutacak bir anlayış içerisinde görev yapmak durumundayız. Vatandaşımızın bilinçli olması önemli. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılmasının ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. İl olarak bizde ilimizde bu salgının yayılmaması konusunda gerekli tedbirleri aldık ve oluşturulan ekiplerce de tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Ancak vatandaşımızın da yardımcı olmasını istiyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu adı altında destek grupları oluşturuldu. İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda tüm talepler 112, 155 ve 156 nolu telefonlara iletilecek. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa İletişim Merkezi" tarafından yönetilecek. Bunun dışında başka hiçbir kurum başka bir numaradan müracaat kabul etmeyecek."

"Halk arasında panik ve endişeye neden olacak, infial oluşturacak paylaşımlardan uzak duralım"

Vali Bilal Şentürk, ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini, bu konuda herkesin daha duyarlı ve sorumluluk sahibi olmasını, resmi kurumlar dışındaki hiçbir açıklama ve bilgiye itibar edilmemesini, halk arasında panik ve endişeye neden olacak, infial oluşturacak paylaşımlardan uzak durarak, el birliği içerisinde alınan tedbirlere uymak suretiyle en az zararla bu sürecin geçirilebileceğini sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Bilecik, Deprem, Güncel

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