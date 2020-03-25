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Vali Şentürk, "Vefa Sosyal Destek Grubu" merkezini ziyaret etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti.

25.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:09
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti.
Şentürk, Gençlik Merkezinde oluşturulan iletişim merkezini ziyaretinde, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret esnasında "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu arayan 67 yaşındaki Nihrinaz Duman'la görüşen Şentürk, ihtiyaçlarını sorarak evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.
Şentürk, burada yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.
Kritik bir süreçten geçildiğini anlatan Şentürk, pandemi oluşturan salgın bir hastalıkla mücadele verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu mücadele tek başına yapılacak bir şey değil. Devlette üzerine düşeni yapacak, vatandaşımız da yapacak. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. İhtiyaç duyacakları temel hizmetleri resmi görevlilerimiz tarafından karşılanıyor. Kentimizde, 3 günde bin 496 kişiden talep geldi ve anında talepler yerine getiriliyor."
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Vali Şentürk, ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ merkezini ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel

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Vali Şentürk, "Vefa Sosyal Destek Grubu" merkezini ziyaret etti

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