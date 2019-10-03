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Vali Seymenoğlu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Şarkikaraağaç ilçesinde Hakkari'nin Derecik bölgesinde hain PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın Salur köyünde bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

03.10.2019 16:36Vali Seymenoğlu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Şarkikaraağaç ilçesinde Hakkari'nin Derecik bölgesinde hain PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın Salur köyünde bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından şehidin kabrini ziyaret eden Vali Seymenoğlu, ardından Kaymakam Cuma Kılınç, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve Şarkikaraağaç İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Yakaemir ve Ördekçi köy yollarında devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Seymenoğlu, ilgililerden bilgi aldıktan sonra çalışanlarla sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

İlçede son olarak yapımı devam eden Fen Lisesi Öğrenci Yurdu inşaatını yerinde inceleyen Vali Seymenoğlu burada da yetkililerden bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu dönüş yolunda ise Eğirdir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Veli Gök'e iade-i ziyaret gerçekleştirerek, bir süre önce yaşadığı sağlık problemi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Seymenoğlu ayrıca, Eğirdir Belediyesi birimlerini de gezerek, çalışanlarla tanışıp, bir süre sohbet etti. - ISPARTA

Şarkikaraağaç, Hakkari, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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