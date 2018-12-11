Vali Seymenoğlu, Eğirdir'de

Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
, Eğirdir
ilçesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seymenoğlu ilk olarak Eğirdir Kaymakamlığı'ndaki birimleri tek tek gezerek, çalışanlarla tanıştı.
Daha sonra kaymakamlıkta bulunan vatandaşlarla sohbet eden Seymenoğlu, vatandaşların yapılan işlemlerden memnuniyetini dile getirmesi üzerine kaymakamlık çalışanlarına teşekkür etti.
Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Aktaş'tan ilçe hakkında bilgi alarak, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl
ve Sarıidris
Belde Belediye Başkanı Ramazan Pala
ile yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ömer Seymenoğlu,Isparta,Eğirdir
11 Aralık 2018 Salı 14:56