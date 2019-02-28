Vali Seymenoğlu, Muhtarlarla Buluştu

Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
, muhtarlarla biraraya geldi.
Vailikten yapılan açıklamaya göre, Seymenoğlu, valilik toplantı salonunda gündemdeki konular hakkında muhtarlara bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Seymenoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin güven, huzur ve centilmenlik ortamında geçmesi adına herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.
Önceliklerinin adayların kampanyalarını, seçmenden oy taleplerini en güvenli ortamda ve demokratik bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak olduğunu aktaran Seymenoğlu, "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin, birbirimizi üzmeden, kırmadan demokratik bir şekilde, huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesine yardımcı olalım, birbirimize destek olalım. Ayrıca seçimlerde aday olmayacak muhtarlarımıza ve aday olup kazanamayacak muhtarlarımıza vatandaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Seymenoğlu, bağımlılıkla mücadele konusunda ise muhtarların desteğinin daha da artması gerektiğine dikkati çekti.
Vali Seymenoğlu, konuşmasının ardından muhtarların talep ve önerileri dinledi.
Huzur, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA