Vali Seymenoğlu'na Ziyaret

Isparta
İl Genel Meclis üyeleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat
ve üyeler, Isparta Valiliğine atanan Seymenoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Seymenoğlu, Isparta'ya daha fazla kaynak ve yatırım alabilmek için diğer illerle tatlı bir rekabet içerisinde olacaklarını kaydetti.
Bu kulvarda da İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerinin destekleriyle çalışacaklarını aktaran Seymenoğlu, "Bizler de İl Genel Meclisi'nin aldığı kararları vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla beraber daha etkin uygulamak için sizlere destek vereceğiz. Sıkıntılı olan yerlerde de hep beraber el birliğiyle onları çözmeye çalışacağız. Valilik olarak tek hedefimiz vatandaşa hizmet götürmektir." ifadelerini kullandı.
Ali Bolat,Ömer Seymenoğlu,Isparta