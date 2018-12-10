Vali Seymenoğlu'ndan Eğirdir Ziyareti

Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
, Eğirdir
ilçesinde idari amirler ile tanıştı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ve Daire amirleri ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Vali Ömer Seymenoğlu'nu karşılama törenine, Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl
, Sarıidris
Belediye Başkanı Ramazan Pala
ve daire amirleri hazır bulundu.
Vali Seymenoğlu daha sonra Kaymakamlık
katındaki birimleri gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Seymenoğlu daha sonra Kaymakamlık makamında daire amirleri ile tanıştı. - ISPARTA
Abdullah AKDAŞ,Ömer Seymenoğlu,Isparta,Eğirdir
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:32