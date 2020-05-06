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Vali Sezer Delice ilçesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde tarım projelerinin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Sezer Delice ilçesini ziyaret etti
06.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:30
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde tarım projelerinin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulundu.
İlk olarak Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret eden Sezer, tesiste yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, bağ fidanı aşılama işleminin gerçekleştirildiği atölyede ve aşılama yapılacak bağ çubuklarının bulunduğu sahada incelemelerde bulundu.
Vali Sezer, burada yaptığı açıklamada, bu yıl 60 bine yakın bağ fidanının üretiminin yapılarak çiftçilerle buluşturulacağını söyledi.
Önümüzdeki dönem 1 milyon bağ fidanı üretimine geçmek için çalışmaların devam ettiğini anlatan Sezer "Öncelikle kendi ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisin hedef ve kapasitesini daha da genişleteceğiz. Delice ilçemizi bağcılık konusunda yeniden merkez hale getirebilmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçeye kurulan bağ fidanı üretim tesisinin kapasitesi arttırılarak bölge illerinin de ihtiyacını karşılayacak duruma gelecek." diye konuştu.
Daha sonra "KOP ile Yaz Seracılığı Projesi" kapsamında kurulan serayı ziyaret eden Sezer'e, Delice Kaymakam Vekili Saliha Karataş, Belediye Başkanı Turgut Özdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz ile Üzüm Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Erdem de eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunus Sezer, Kırıkkale, Delice, Güncel, Haber

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