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Vali Sezer'den Miraç Kandili ve Nevruz Günü mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Miraç Kandili ve 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:00
Vali Sezer'den Miraç Kandili ve Nevruz Günü mesajı
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Miraç Kandili ve 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezer, kandil mesajında, Regaib Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğunun, bugün birçok hikmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ni idrak edecek olma sevinciyle devam edeceğini belirtti.
İnsanın can güvenliğini sağlamanın İslam dininin ana gayelerinden biri olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:
"Bu anlamda, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi maksadıyla devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında hemşehrilerimizin bu mübarek geceyi evlerinde idrak etmeleri, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirlere uymaları büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin ve Kırıkkaleli hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam dünyasının ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna ve hidayetine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."
21 Mart Dünya Nevruz Günü mesajı
Sezer, Türk dünyasında ve Türkiye'de yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan Nevruz'un, millet olarak bir arada ve huzur içinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği, karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirası olduğunu aktardı.
Binlerce yıllık tarihi geçmişe dayanan kadim kültürün içerisinde özel bir yeri olan ve bu coğrafyada yıllardır ortak bir ruhla kutlanan Nevruz'un yaşatılması gereken çok önemli kültürel miraslardan olduğunu vurgulayan Sezer, "Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan ve baharın müjdecisi Nevruz'un başta ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Miraç Kandili, 21 Mart, Güncel

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