Vali Sezer'den Mkek Fabrikalarına Ziyaret

22 Kasım 2018 Perşembe 13:09



22 Kasım 2018 Perşembe 13:09

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Kırıkkale'de bulunan fabrikalarında incelemelerde bulundu.Vali Sezer, ilk olarak Silah Fabrikası Müdürlüğünü ziyaret ederek, fabrika müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.Atölyelerde incelemelerde bulunan Sezer, fabrika içerisinde bulunan Silah Müzesi'ni ziyaret ederek, işçilerle de bir süre sohbet etti.Burada konuşan Vali Sezer, "Silah fabrikasını gezerken bir kez daha gururlandım. Burada çok değerli bir hizmet yapılıyor. Mehmetçiğin elinde buradaki işçilerimizin ürettiği silahlar var. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Bu nedenle sürekli mücadele etmek ve diri kalmak zorundayız." diye konuştu.Daha sonra yine MKEK'e ait Hurda İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Sezer, müdür Abdülvehap Algan'dan bilgi aldı.Çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi veren Algan, savunma sanayi için üretim yapan MKEK kurumlarına ait fabrikaların ham madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşların hurdalarını toplayıp, bu hurdaların tasnif ve değerlendirmesini yaptıklarını belirtti.Algan, 550 bin ton hurda kapasitelerinin olduğunu da ifade etti.Vali Sezer, Barut ile Ağır Silah ve Çelik Fabrikaları'nı da ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.