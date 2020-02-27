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Vali Sezer'den Regaip Kandili mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

27.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:06Vali Sezer'den Regaip Kandili mesajı
Valisi Yunus Sezer, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezer, mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
Manevi coşkunun yoğun yaşandığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimi olan üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandillerin, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye çıktığı müstesna geceler olduğuna dikkati çeken Sezer, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırıkkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Regaib Kandili, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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