Haberler » Güncel » Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti - Haber

Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:46Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti
Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
Yeni faaliyete başlayan Ordu Savunma Sanayi ile yapımı devam MERTSAV Savunma Sistemleri firmalarında incelemelerde bulunan Vali Sezer, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.
Sezer, Silah İhtisas OSB'de faaliyet gösteren firma sayısının kısa zamanda 10'a çıkacağını ve 1000'e yakın kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, firmaların Kırıkkale'de savunma sanayinin gelişmesine ve nitelikli iş gücünün istihdamına büyük katkı sunacağını kaydetti.
Sezer'e, Vali Yardımcısı Osman Akbaş ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale, OSB, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54  Erdoğan: "TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji... - Haber
15:54  CNC robot ve makine üreticileri Bursa'da sunum yaptı - Haber
15:54  Denizli Valisi Karahan, gazetecilerle bir araya geldi - Haber
15:54  Erdoğan: "Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı... - Haber
15:54  Adana'da çığın düştüğü bölgeye ulaşan ekipler kayıp kişiyi arıyor - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
8.01.2020 15:56:06