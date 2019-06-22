22.06.2019 10:52
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Vali Sezer ve Emniyet Müdürü Çorumlu'dan doğum günü sürprizi

Vali Sezer ve Emniyet Müdürü Çorumlu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale'de "Miço" olarak tanınan fiziksel engelli Yusuf Kayalak'a doğum günü sürprizi yaptı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale'de "Miço" olarak tanınan fiziksel engelli Yusuf Kayalak'a doğum günü sürprizi yaptı.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve 31. yaş gününü kutlayan Kayalak'ın evine sürpriz bir şekilde misafir olan Sezer ve Çorumlu, Kayalak'ın doğum gününü kutladı.
Ziyarette kendisi için hazırlanan pastayı kesen Kayalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Vali Sezer de Kayalak'ın doğum gününü kutlayarak, hayırlı ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
Yunus Sezer , Kırıkkale , Güncel

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