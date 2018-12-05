Vali Şıldak, Engelli Çocuklar ve Aileleriyle Görüştü

Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, kentte yaşayan bazı engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Burdur Öğretmenevi
'nde düzenlenen programa katılan çocuklar ve aileleri hazırlanan gösteriler ve şarkılar eşliğinde eğlendi.
Vali Şıldak, programda yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerle çocukların ve ailelerinin yanlarında olduklarını, onlara destek vererek moral ve güç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Çocuklara baktığında temiz bir yürek, açık şuur ve derin insani duygular gördüğünü belirten Şıldak, "Her zaman bir arada olalım. Sizlerle daha güçlüyüz. Biz size güç katmıyoruz. Sizlerden güç alıyoruz. Her zaman sizlerin yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum. Programın hazırlanmasında emek veren bütün arkadaşlarıma, personelimize, değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Programda, Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur
Şıldak, üzerinde "Bir gün değil, her gün yanınızdayız." yazılı pastayı çocuklarla kesti.
Hasan Şıldak,Burdur
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:33