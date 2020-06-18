Vali Şıldak göreve başladı

Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Hasan Şıldak görevine başladı.

Vali Şıldak göreve başladı
18.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:03
Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Hasan Şıldak görevine başladı. Valilik binası önünde çiçeklerle karşılanan Vali Hasan Şıldak Balıkesir'e atanmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Göreve başlamasının ardından makamında gazetecilerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'deki görev süresince uygulayacağı çalışma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Balıkesir'deki birlik ve beraberliğin devam ettirilmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, "Yönetim anlayışımız, adaletli, şeffaf, hesap verebilir, verimli, etkili ve güler yüzlü bir uygulamaya dayanacaktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Vali Hasan Şıldak göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada, "9 Haziran 2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle atanmış olduğum Balıkesir Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Öncelikle ülkemizin iki denizine kıyısı bulunan bu çok özel ilinde Vali olarak hizmet etme onurunu bize yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu.

"Potansiyeli geniş bir il"

Balıkesir'in pek çok alanda geniş potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Vali Şıldak, "Balıkesir pek çok alanda sahip olduğu geniş potansiyel ile güçlü bir kapasiteye sahip, tarımdan hayvancılığa, turizmden madenciliğe, sanayiden kültüre çok yönlü zenginlikleri bünyesinde barındıran biridir. Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinde Kuvayi Milliye'nin doğduğu şehir olan bu güzel coğrafyada, Marmara'dan Ege kıyılarına uzanan verimli topraklarda yaşayan saygıdeğer insanlarımıza hizmet edecek olmanın mutluluğunu, heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Kamu görevlerinde bir nöbet devri ve bayrak yarışı olduğunu kaydeden Vali Hasan Şıldak, "Bilindiği gibi bütün kamu görevlerinde bir nöbet devri, bayrak yarışı söz konusudur. Balıkesir'de tevdi edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. En başta Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın desteği bizim için en önemli güç olacaktır. Bu vesileyle ilimizde daha önce görev yapmış, Balıkesir halkına hizmet etmiş olan Sayın Valilerimizi şükranla anıyor, ebediyete irtihal etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum" diye konuştu.

"Yönetim anlayışımız halk odaklı olacak"

Yönetim anlayışı hakkında da bilgiler veren Vali Hasan Şıldak, "Görevimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımladığı şekilde, vatandaşımızın hizmetinde olma bilinciyle yürüteceğiz. Her zaman vatandaş odaklı, ona yakın ve her fırsatta halkın arasında bulunmaya gayret göstereceğiz. Yönetim anlayışımız, adaletli, şeffaf, hesap verebilir, verimli, etkili ve güler yüzlü bir uygulamaya dayanacaktır. Sorunları dinlemeye açık, ulaşılabilir, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini hayata geçirmek arzusundayız. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvurarak, konuları tarafları ile konuşarak, görüşerek çözme gayreti içinde olacağız. Katılımcı bir anlayışla halkın içinde ve onun temsilcileriyle birlikte geniş bir işbirliği çerçevesinde çalışmak durumundayız. Her zaman ben yerine biz kültürünü yaygınlaştırmak ve ortak çözümlere ulaşmak daha uygun bir yol olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, milletvekillerimizin desteğiyle Büyükşehir Belediyemiz ve diğer yerel yönetimlerimiz, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının uyum ve koordinasyon içerisinde çalışması konusunda hassasiyet göstereceğiz. Bütün kamu kuruluşlarının halkımıza en verimli ve güler yüzle hizmet vermesi hususu en duyarlı olduğumuz konuların başında gelmektedir. Yatırımların takibi, çalışmaların proje odaklı yürütülmesi, kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, hızlı ve sonuç odaklı çalışma ilimizde hedef olarak belirlediğimiz çalışma yöntemleridir. Eğitim, turizm, tarım ve sosyal projelere ağırlık verilmesinin ilimize katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içinde Balıkesir'i geliştireceğiz"

Birlik ve beraberliğin önemine de değinen Vali Hasan Şıldak, "Bu yaklaşımlar çerçevesinde her şeyden önce birlik, beraberlik, karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde tesis edilecek bir çalışma ortamının en önemli unsur olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek, ilimizdeki huzurlu ve verimli ortamı daha da geliştirmek için üzerime düşen her türlü gayreti göstermek istiyorum. Bu amaçla hızlı bir şekilde Balıkesir ilini tanımak, çalışacağımız öncelikli hizmet alanlarını belirlemek üzere kapsamlı olarak bir takım çalışması ortaya koyma arzusundayım. Zamanı en verimli şekilde değerlendirerek ilimize her türlü iş birliğine açık olarak katkı sağlamak temel amacımızdır" diye konuştu.

"İlk günkü heyecanla çalışacağım"

Vali Hasan Şıldak ilk çalışma gününde yaptığı açıklamayı, "Ülkemizin önündeki bir ideal olarak belirlenen 2023 hedeflerine ilimizi en güçlü şekilde ulaştırmak, bu yolda hep birlikte yürümek, bu yolculukta yan yana yürüyen herkese güç ve cesaret verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Balıkesir ilimizde göreve başlamanın mutluluğu ve heyecanının ilk günkü gibi hep daim olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımıza en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum" diyerek tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Şıldak, Balıkesir, Burdur, Güncel, Haber

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