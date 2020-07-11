Vali Şıldak'tan Nüfus memurlarına çikolata ikramı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir ve beraberindeki heyet 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" dolayısıyla Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak İl Nüfus Müdürlüğü Personeline ziyaretlerinden ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek çikolata ikram etti.

Dünya Nüfus Günü nedeniyle İl Nüfus Müdürü Reis Demir, Karesi Nüfus Müdürü Leyla Arifoğlu Kutluca, beraberinde Nüfus Müdürlüğü Personeli ile birlikte Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Hasan Şıldak ülkelerin nüfuslarının, gelişim artış hızlarının, kadın erkek oranlarının gelecek vizyonunu belirlediğini, sanayi ve sosyal yapı açısından da nüfus hareketlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Vali Şıldak "Her birimiz vatandaşlarımıza hizmet sunmak için varız" dedi. Vali Hasan Şıldak İl Nüfus Müdürlüğü Personeline ziyaretlerinden ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek çikolata ikram etti. - BALIKESİR