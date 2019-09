Vali Şıldak'tan öğrencilere: "Derslerin yanı sıra devletine faydalı vatandaşlar olun"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencileriyle ilk ders zilini çalan Burdur Valisi Şıldak, "Derslerin yanı sıra sosyal ilişkilerde devletine, milletine her zaman birer faydalı vatandaş olarak yetişmeniz konusundaki donanımınızı arttırmanız sizlerden beklentimiz" dedi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde TOBB Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı törenine katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Vali Şıldak bir öğrenciyle beraber yeni öğretim yılının ilk zilini çaldı. Ders zili sonrası sınıfları gezerek uzun yaz tatilinin ardından okullarına ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerle ve eğitim kadrosuyla bir araya gelen Şıldak, öğretmen ve öğrencilere başarılı bir yıl temennisinde bulunarak, hayırlı bir eğitim öğretim dönemi diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile birlikte öğretmen ve öğrencilerine hitap eden Şıldak, "Eğitim öğretimin ilk saatlerinde, siz öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve velilerimizle mutlubir başlangıç yapmak için burada bulunuyoruz. Bu yıl gerçekten Burdur'da eğitim rüzgarı essin istiyoruz. Bugünden itibaren bütün öğretmenlerimizle paylaşılacak olan bu çalışmanın temelleri, adımları günler içinde hızla atılacak bir proje çatısı altında, bu yıl Burdur eğitim alanında, özellikle üniversiteye yerleştirme ve liseye yerleştirme sınavlarına yönelik çok daha sistemli kapsamlı çalışmalar yapacak. Çok değerli çok yetenekli eğitim kadrolarına sahibiz. Okullarımızın imkanları günler içinde, yıllar içinde çok daha iyi hale getiriliyor" ifadelerinde bulundu."Sosyal ilişkilerde devletine faydalı vatandaşlar olun"Öğrencilerden bilinçli olarak adımlarını atmaları ve hayata hazırlanmalarını beklediğini dile getiren Şıldak, "Derslerin yanı sıra sosyal ilişkilerde devletine, milletine her zaman birer faydalı vatandaş olarak yetişmeniz konusundaki donanımınızı arttırmanız sizlerden beklentimiz. Her zaman siz öğrencilerimizin yanındayız ve sizlere güveniyoruz. Ülkemizin gençlikten ve yeni nesilden beklentisi çok yüksek. Bu duygu ve düşüncelerle bütün öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Onlar öğrencilerimizi şekillendirecek olan insanı işleyen, değer katan en önemli varlıklarımız. Bir öğrenci olarak büyüyüp hayata atıldığınızda, anne-baba olduğunuzda unutamadığınız bütün anılarınızın en başta gelenleri öğretmenlerinizle yaşadığınız zamanlar olacaktır. Öğretmen kutsal bir varlık ve onlar sizlere emek veriyorlar, bu emeği bu yıl onların gücüyle katkısıyla kat ve kat arttıracağız. Eğitim öğretim dönemimiz ilimize hayırlı olsun diliyorum" dedi. - BURDUR